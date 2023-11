Benvenuti nel Fashion Food | la cena è servita

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 novembre 2023) Negli Stati Uniti è arrivato il giorno del Ringraziamento e i festeggiamenti rendono sempre fiacca la settimana delle notizie provenienti dal mondo della moda. Scherzo. In realtà non possiamo dimenticare che proprio l'anno scorso Raf Simons ha annunciato all'inizio della settimana la chiusura del suo omonimo marchio e alla vigilia del Turkey Day, il giorno del tacchino, Kering ha lanciato la notizia bomba dell'abbandono di Gucci da parte di Alessandro Michele. Quest'anno sarà tranquillo, vero? Chi può dirlo. Tengo libero il mio mercoledì nel dubbio che Michele abbia lasciato il suo vecchio lavoro con una clausola di non concorrenza di un anno. Se e quando scadrà, si ipotizza un passaggio a Fendi. Resta sintonizzato. Mentre aspettiamo di vedere se Alessandro Michele darà il via a un giro di poltrone tra designer in grado di rivaleggiare con il grande riassetto del menswear di inizio ...