Beniamino Zuncheddu torna libero | 32 anni in carcere da innocente?

Dopo 32 anni di carcere Beniamino Zuncheddu torna nel suo paese: la festa a Burcei

è stato scarcerato ieri e a Burcei (Cagliari), suo paese d'origine, il sindaco Simone Monni e i cittadini lo hanno accolto con applausi e fuochi d'artificio. Una grande festa nel ...

In Sardegna un uomo, Beniamino Zuncheddu, è in carcere da quasi 33 anni per la strage di Sinnai dell’8 gennaio del 1991, un triplice omicidio nelle campagne del paese. Da sempre si proclama innocente.