Beniamino scarcerato dopo 32 anni dietro le sbarre | Innocente | non è lui il killer

"In carcere da 32 anni, esco perché innocente. Che gioia essere libero"

La Corte d'Appello di Roma haZuncheddu, quel pastore condannato all'ergastolo e per cui la comunità di Burcei, il suo paese d'origine, da anni porta avanti continue ...

Beniamino Zuncheddu libero dopo 32 anni di carcere: si era sempre professato innocente Il Sole 24 ORE

Beniamino Zuncheddu scarcerato dopo 32 anni: strage di Sinnai, svolta nel processo di revisione Virgilio Notizie

In Sardegna il maestrale soffia sino a 100 km/h

Il maestrale si sta abbattendo violentissimo sull’Isola con tutti i disagi del caso. In mare onde che hanno superato i tre metri. Interrotti, per questo motivo, i collegamenti fra Sardegna e Corsica.

Condannato per triplice omicidio, svolta nel processo di revisione. Allevatore sardo libero dopo 32 anni

Un’attesa lunga quasi 33 anni, passati in cella, poi – da qualche anno – in semilibertà con un lavoro diurno a Cagliari. Per l’ex allevatore Beniamino Zuncheddu, 58 anni, – condannato all’ergastolo pe ...