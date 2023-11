Benfica | guaio per un big in vista dell’Inter | Schmidt dovrà valutarlo

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilieri ha vinto contro il Famalicao in Coppa di Portogallo. Mercoledì la squadra digiocherà in Champions League contro l'Inter. PROBLEMA ? Ilha vinto contro il Famalicao in Coppa di Portogallo, ma ha perso durante il riscaldamento Gonçalo Guedes. Ad annunciarlo lo stesso Rogernel post partita a Sport TV. Dunque, il centrocampista offensivo è a rischio per la partita di mercoledì in Champions League contro l'Inter. I nerazzurri, già qualificati agli ottavi di finale, puntano il primo posto. Le parole di: «Guedes ha avuto un piccolo problema durante il riscaldamento. Non si è sentito bene, ma speriamo che ritorni al più presto».