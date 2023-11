Benevento | i convocati per il Monterosi | la decisione su Ciciretti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento sostenuta questo pomeriggio, il tecnico giallorosso Matteo Andreoletti ha diramato l’elenco dei calciatoriper la gara di campionato contro il, in programma domani sera al “Ciro Vigorito“. Nulla da fare per Amato, l’attaccante si ferma ancora una volta e non sarà a disposizione per la sfida contro i laziali di Roberto Taurino. L’ex Napoli non sarà l’unico assente, all’appello mancano i lungodegenti Meccariello e Simonetti, oltre allo squalificato Pastina e a i vari Nunziante, in settimana impegnato con la Nazionale, Rillo, Agnello, Alfieri, Masella, Pinato e Rossi. Come annunciato da Andreoletti, torna a disposizione il difensore Berra. Questo l’elenco dei: PORTIERI: 22 Giangregorio Matteo, 12 Manfredini ...