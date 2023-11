Belli riposati | la frase della vergogna | in piazza esplode la bufera

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Fino a Bella ciao (motivetto adatto, ormai, per tutte le stagioni) ci arriviamo pure. Ma quando la colonna sonora del presidio pro Palestina, organizzato dai palestinesi di Milano e supportato dai duri e puri del collettivo di estrema sinistra “Cambiare rotta”, manda in onda le canzoni arabe, laantistante il Castello Sforzesco diventa la medina del capoluogo lombardo. Anzi, un vero e proprio suk palestinese, con gli attivisti pronti a spacciare gli slogan d'ordinanza («Palestina libera») e quelli da combattimento (i rapiti israeliani vengono definiti «prigionieri di guerra» e gli israeliani da «rinchiudere in manicomio»), volendo incitare, ed eccitare, la folla. Ma tutti questi slogan, queste urla da battaglia, sono legati da un comune denominatore: pieno sostegno alla «resistenza di Gaza» e a quella «dei palestinesi attaccati da Israele». Quindi ad Hamas, ...