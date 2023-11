Beach volley | strepitosi Nicolai Cottafava | battono i campioni mondiale e sono in semifinale in Brasile e qualificati alle Finals

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Un’impresa e un doppio obiettivo centrato da Samuelee Paolocheinnell’Elite 16 di Joao Pessoa econtemporaneamenteper ledi Doha in programma dal 6 al 9 dicembre prossimi. Il tutto grazie al primo successo in carriera di coppia suidel mondo in carica Perusic/Schweiner al termine di una partita bellissima che ha regalato emozioni forti. Nel primo parziale i cechi con un break di 4-0 scattano avanti 13-11 ma gli azzurri rimontano, tornano avanti 16-15 e conquistano due set ball sul 20-18, sprecano il primo ma nel secondo non perdonano vincendo 21-19. Nel secondo et i cechi scattano avanti 10-7 ma gli azzurri li riprendono a quota 13. Si procede punto a punto e stavolta la volata ...