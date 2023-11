Beach volley | Pro Tour Elite 16 Joao Pessoa | Nicolai Cottafava in semifinale | battuti 2-1 Perusic Schweiner

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Non si ferma il cammino di Paoloe Samuele, in Brasile. La coppia azzurra diha conquistato ladel nono e ultimo16 del Pro2023 e affronterà gli olandesi Boermans-de Groot, usciti vincitori dal confronto dei quarti con i qatarioti Cherif-Ahmed. Gli azzurri, dopo aver vinto l’ottavo di finale contro gli austriaci Horl-Horst, hanno superato 2-1 (21-19, 19-21, 15-8) la formazione ceca campione del mondo in carica. Primo set saldamente nelle mani di, che guadagnano subito un margine di +3, riuscendo a piazzare il nuovo allungo nel finale proprio quando i cechi ...