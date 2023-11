Beach volley | Nicolai Cottafava in finale a Joao Pessoa! Travolti gli olandesi in semifinale

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Paoloe Samuelenon si fermano e volano inPessoa, nell’ultimo Elite 16 della stagione. Un’altra impresa della coppia di punta delitaliano che ha strappato anche il pass per le Finals di Doha in programma la prossima settimana. Una vittoria netta (2-0), mai in discussione, quella ottenuta dagli azzurri contro la coppia olandese Boermans/De Groot che non è riuscita a reggere il ritmo degli azzurri che dunque si giocheranno la vittoria contro la vincente della seconda semi, appena iniziata tra i brasiliani George/Andre e gli svedesi Ahman/Hellvig. Nel primo set dopo una fase iniziale di grande equilibrio il break decisivo a favore degli azzurri arriva sul 10-7 e sul 14-10. Glinon riescono a ...