Beach Volley | in Brasile Nicolai-Cottafava volano in semifinale al Pro Tour 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 novembre 2023) Joao Pessoa – A seguito di una splendida partita agli ottavi alProdi Joao Pessoa in, gli Azzurri conquistano anche la gara dei quarti di finale ealla prossima, in programma nella giornata di oggi. E’ un’altra bella prestazione di Paoloe Samueleche superano 2-1 (21-19, 19-21, 15-8) la formazione ceca campione del mondo in carica Perusic-Schweiner. Affronteranno la coppia olandese Boermans-de Groot. Il racconto della gara (feder.it) Nel primo set a partire meglio sono stati, con gli azzurri subito sopra (9-6). I cechi, un po’ contratti, si sono poi rimessi in scia degli italiani trovando il minimo vantaggio (12-11). Il duello è ...