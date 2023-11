Bayley | “Ho fatto tutto quello che ho potuto per le altre”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) Fra il ritorno di Randy Orton e sopratancora più clamoroso di CM Punk, il resto di Survivor Series è passato in secondo piano. Ciò che è accaduto nel main event e poi post ha ovviamente attirato tutta l’attenzione su di sé e oggi non si fa altro che parlare del Best In The World. Unaveramente sconsolata Ma facciamo un passo indietro e torniamo ad inizio serata, all’opener, ovvero il WarGames Match femminile vinto dal team capitanato da Bianca Belair grazie ad una Super Manhandle Slam di Becky Lynch su. La Role Model secondo molti è stata la vera e propria MVP del match, partita dall’inizio e sempre pronta a salvare le sue compagne in più occasioni.però nel post match è sembrata decisamente sconsolata di quanto accaduto come se quanto ...