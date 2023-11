Batman | The Animated Series | Mark Hamill non doppierà più Joker e il motivo è triste

(Di domenica 26 novembre 2023)non tornerà più a doppiarein: Thedopo la morte di Kevin Conroy. L’attore ha detto di non sentirsela di tornare a doppiare il personaggio anche qualoravenisse doppiato da un altro interprete. Proprio un anno fa, infatti, Kevin Conroy (la voce dinella serie animata) moriva all’età di 66 anni. Fu allora che, per la prima volta,ha espresso la sua idea a proposito dell’impossibilità di doppiaresenza Kevin Conroy nei panni di. Seconda quanto riportato da CBR, l’attore ha detto ai fan durante un Q&A al Fan EXPO di San Francisco che “non darà voce al personaggio se non di fronte al...

L'attore non ha dubbi: dopo la scomparsa del collega, interpretare l'iconico antagonista DC non avrebbe alcun senso.

