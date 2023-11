Basta “estetica natalizia” | TikTok cambia il trend decorazioni di Natale

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 26 novembre 2023) In questi ultimi anni sui vari social network abbiamo assistito al dilagare di una nuova moda: quella dellenatalizie “chic” in tono con l’arredamento di casa e sempre sui toni del beige o dell’argento. Unche, però, non convince molte persone affezionate agli addobbi natalizi “di una volta” meno sofisticati ma più evocativi. Quelli sgargianti e vistosi à la Mamma ho perso l’aereo, per intenderci. Di questo avviso è una mamma di, Brit, che sta abbandonando l’idea del cosiddetto “estetico“. La donna ha dichiarato che guardare le foto del suo arredamento natalizio impeccabilmente curato, non le permette di sperimentare una sensazione di gioia o magia. Percepisce un vuoto. Invece, quando guarda le foto degli anni ’90 dell’arredamento natalizio della sua famiglia, ritrova quella sensazione ...