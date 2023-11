Basket | Serie A2 2023 2024 | cade la Fortitudo Bologna Prosegue la marcia di Trapani

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Undicesima giornata per il campionato di A2 di, e nel Gruppo Rossoancora, per la seconda volta nelle ultime tre uscire, la. In casa è arrivato questa sera il ko per 68-75 contro Verona, che invece era reduce da due sconfitte di fila e così si rialza nelle posizioni di metà classifica.il buon momento di Trieste, che continua a vincere (79-62 su Forlì) e si porta a quota 16 punti, in un terzetto di squadre che insegue proprio la. Successo anche per Udine per 92-87 su Rimini e per Piacenza in un match a basso punteggio per 57-57 contro Orzinuovi. In coda perdono tutte, con anche Chiusi che perde al fotofinish per 71-69 contro Nardò. RISULTATI E CLASSIFICHE Nel Gruppo Verde continua il filotto di vittorie di, che ...