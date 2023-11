Basket | Milano crolla con Pistoia | Bologna cade a Brindisi Vincono Venezia | Napoli e Brescia

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Si sono disputati nel pomeriggio cinque match della nona giornata del massimo campionato italiano di. Una lunga domenica che vedeva in campo tutte le prime della classe, a esclusione di Trento che giocherà stasera. Ecco come è andata. UMANA REYER– UNAHOTELS REGGIO EMILIA 90-70 Sono i padroni di casa a cercare fin da subito di incanalare sul proprio canale il match, con gli ottimi Wiltjer e Casarin a guidareche nel primo quarto lascia pochissimo spazio a Reggio Emilia e si va al primo stop sul 34-21. Nel secondo quarto resta più in partita la squadra ospite, crescendo nettamente in difesa, ma si va comunque al riposo lungo conavanti 54-37. E i veneti nella ripresa devono solo gestire il vantaggio cumulato nei primi 20 minuti e il match si chiude 90-70, con 23 punti di Wiltjier, mentre ...