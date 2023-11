Basket | la Carpegna Prosciutto Pesaro torna alla vittoria in Serie A Tortona piega Trento dopo un overtime

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Si chiude la nona giornata dellaA dicon i due posticipi ovvero-Treviso e, terminati da pochi minuti. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le sfide che completavano il turno odierno.-NUTRIBULLET TREVISO 95-76 La, prevalendo per 95-76 sulla Nutribullet Treviso sempre all’ultimo posto in classifica con zero punti. Partenza fulminante dei marchigiani con Leonardo Totè che si mette subito in mostra (11-6), mentre Treviso piazza un break di 0-8 che li riporta davanti. Botta e risposta tra Bamforth ed Olisevicius d...