Basket femminile | Schio batte il Brixia | l’Oxygen Roma annienta il Sanga Milano

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Si sono disputate quest’oggi le prime due partite valide per la nona giornata della Serie A 2023/2024 di. Alle ore 18:00 c’è stata la sfida tra Oxygen e, mentre alle ore 19:30 è andato in scena l’interessante match tra. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nel primo incontro è stato tutto facile per, che si è imposta tra le mura amiche contro ilcon un nettissimo 95-57. Fondamentali per la squadra di casa i 20 punti a testa di Nicole Romeo (autrice anche di 6 assist) e Leia Dongue e i 15 di Egle Sventoraite, mentre alla compagine lombarda non sono bastati i 13 di Susanno Toffali e gli 11 di Elisabetta Penz. Grazie a questo successo, le ...