Barbara d’Urso | la sua gonna lunga di jeans è un must di questo inverno

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 26 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Continuano le giornate di relax in quel di Milano per. Per il momento sembra che non ci sia nessun viaggio in programma, e si sta godendo il sole tra passeggiate e uscite con gli amici. Inoltre, pare che questa sua passione per l’abbigliamento continui e ci sta regalando ogni giorni un outfit di tendenza. Questa volta ha indossato unadi: un capo assolutamente d’avere perautunno-. Non sarà che la conduttrice voglia diventare un’influencer? Comunque ...