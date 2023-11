Bagnaia vince la sfida con Martin e fa il bis mondiale

Leggi su notizie

(Di domenica 26 novembre 2023) Il campione torinese torna al successo nell’ultimo gran Premio a Valencia come l’anno scorso diventa campione della moto Gp Campione per la seconda volta consecutiva. Francesco, per tutti Pecco ha vinto l’ultimo gran premio della stagione a Valencia e diventa ancora campione del mondo dopo il titolo vinto l’anno scorso. Un bis speciale, ancora di più per tutto quello che gli è capitato in questa stagione, soprattutto dopo la rovinosa caduta e quel brutto incidente nel Gp di Catalogna a Barcellona. Così, Peccoconserva la corona iridata della MotoGP , il suo terzo titolo dopo quello conquistato in Moto 2 nel 2018. Il campione del mondo della moto Gp Peccomentre festeggia la vittoria e il titolo (Ansa Notizie.com)Il circuito spagnolo del Ricardo Tormo di Valencia, celebra il campione italiano ancora una volta, un ...