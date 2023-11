Bagnaia di nuovo campione del mondo | Ho sempre sognato vincere così

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) Come in una favola, per il più bello degli epiloghi. Nessuno, a parte due icone come Valentino Rossi e Marc Marquez, aveva mai difeso il titolo mondiale dall'avvento dell'era MotoGp. E Pecco, con la forza dei nervi distesi, si è unito alla compagnia nella maniera che sognava fin da quando iniziò a mettersi in sella ad una moto, ovvero vincendo l'ultimo Gp che lo fa salire sul gradino del podio più alto. Con lucidità e freddezza e una tenuta mentale che hanno solo i campioni, il pilota piemontese ha retto letteralmente all'urto di un arrembante Jorge Martin che ha provato in ogni modo a stargli davanti dopo il via rischiando anche di farlo cadere nei primi giri nel tentativo di sorpasso. Lo spagnolo della Pramac, che nella seconda fase della stagione ha dominato la scena e ha puntato tutte le sue fiches nel Gp di casa, ha poi cercato pochi giri dopo di rifarsi ...