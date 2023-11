Bagnaia, che festa: c'è anche Valentino Rossi

I festeggiamenti in pista di Peccoper il suo secondo titolo di campione della MotoGP: anche Valentino Rossi lo ...

MotoGP, Bagnaia vince il GP Valencia, caduto Martin è Pecco il campione del mondo: classifica aggiornata e ordine di ... Fanpage.it

Bagnaia, che festa: c'è anche Valentino Rossi La Gazzetta dello Sport

MotoGP | Bagnaia campione, anche Rossi alla festa di Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia - Anche Valentino Rossi si è unito alla festa post-traguardo di Pecco Bagnaia a Valencia, teatro dell'ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Il patron della VR46, da sempr ...

VIDEO Francesco Bagnaia fa una schiacciata stile NBA! Cos’è successo in pista e i tre anelli mostrati

Una gioia irrefrenabile per la Ducati e per Pecco Bagnaia: arriva il secondo titolo consecutivo per il pilota italiano che ha vinto l'ultima gara stagionale di Valencia, avendo la meglio in un duello ...