Baggio in Cina con Totti e altre leggende: "Qui per riportare speranza"

Si tratta di una città immensa che può assolutamente tornare protagonista nellae nel mondo ". Così Roberto, presente a Wuhan per l' All Star Game che vedrà opposte all stars Europa e ...

Baggio in Cina con Totti e altre leggende: “Qui per riportare speranza” Corriere dello Sport

Baggio a Wuhan per l'All Star Game: "Qui tanti tifosi del calcio italiano" Sportitalia

Baggio, studentato nell’area dell’ex ospedale militare

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l'ordine del giorno per trasformare l'area dell'ospedale militare di Baggio in uno studentato. Una risposta necessaria per aumentare gli alloggi per studen ...

Morto a 95 anni Daisaku Ikeda, guru della Soka Gakkai: in Italia centomila fedeli

Il leader religioso è morto a casa sua, per cause naturali. Sotto la sua guida, il movimento religioso era cresciuto fino a 12 milioni di seguaci nel mondo. Tra loro, anche Roberto Baggio ...