Auto elettrica e statalista | arriva il leasing popolare paga Pantalone

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) L’a prezzi stracciati, una sorta di utopia considerate le cifre in ballo o forse no. L’Italia sembra infatti interessata a copiare la Francia e importare il modello delsociale per permettere alle famiglie più povere di cambiare vettura e avere a disposizione l’elettrico o quantomeno un mezzo con motore termico a basso impatto ambientale. Ma come funziona questosociale per l’? Macron per Parigi ha messo a punto un sistema che ricorda il noleggio con riscatto: i francesi con scarse disponibilità economiche potrebbero passare all’green versando appena 100 euro al mese. Il pubblico si farebbe carico del restante. Il sistema di prenotazione per chiedere l’agevolazone sarà implementato entro fine novembre, l’obiettivo è ...