Atletica | Pietro Arese vince le Survivor Series Cross | segnali per la staffetta degli Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023)ha vinto le, evento di corsa campestre sprint sui 1200 metri con eliminazione diretta (turno di qualificazione e poi quarti, semifinali e finale). Sui prati di Busto Arsizio (in provincia di V), l’azzurro ha saputo esaltarsi nella formula accattivante che risulta particolarmente indicativa in vista dellamista (4×1,5 km), in programma tra due settimane a Bruxelles e dove l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo (lo scorso anno nella formazione azzurra c’era anche il piemontese). Il torinese si è imposto con il nuovo primato del tracciato (3:13), precedendo gli under 23 Ionut Puiu e Filippo Mariani. Tra le donne, invece, sigillo di Valentina Gemetto. La portacolori ...