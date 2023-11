Atletica | Marta Zenoni torna dopo un anno e vince il Carsolina Cross! Sigillo verso gli Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023)ha vinto la gara corta delCross, andata in scena lungo i due chilometri del tracciato di Sgonico (in provincia di Trieste). Si trattava dell’ultima prova indicativa del calendario nazionale in vista degli, che si disputeril prossimo 10 dicembre a Bruxelles (Belgio). La 24enne èto all’arrembaggio nove mesil’intervento ai tendini d’Achille e a undi distanza dalla sua ultima uscita agonistica. La bergamasca ha rotto il ghiaccio imponendosi con il tempo di 6:12, precedendo Micol Majori (6:23) ed Eleonora Vandi (6:25). Eccellente prestazione per la due volte medagliata agliU23 sui 1500 metri con il bronzo nel 2019 e l’argento nel 2021. Tra gli uomini, invece, ...