Arrivano le pagelle per i magistrati. Toghe sotto esame ogni quattro anni. E dopo due bocciature si è rimossi dal servizio

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) Voti ai, controlli e sanzioni per verificare l’attendibilità e il risultato dei processi giudiziari. E infine stretta sullefuori ruolo che scelgono la politica o che attendono un nuovo incarico. Secondo quanto riporta Il Messaggero questo è il contenuto dei due decreti pronti per il Consiglio dei ministri, previsto all’inizio della prossima settimana. Stiamo parlando della riforma della giustizia, l’attuazione della legge Cartabia, chiesta dall’Europa per centrare gli obiettivi del Pnrr. Adesso, nel progetto del Guardasigilli Carlo Nordio, arriva il “fascicolo del magistrato”, una valutazione dell’operato. Il fascicolo, spiega il decreto legislativo visionato dal Messaggero, sarà «istituito presso il Csm». Dentro numeri, dati e giudizi compilati dai vertici degli uffici giudiziari, i procedimenti pendenti, «l’esito delle richieste o ...