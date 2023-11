(Di domenica 26 novembre 2023) Lo scherzo Gli amici si presentano di mattina, intorno alle 10 davanti alla casa del futuro sposo con armi da softair e pistole giocattolo: uno scherzo, con il giovane 'ammanettato' e portato via. ...

Arezzo, "Sono armati, hanno rapito una persona": ma era un addio al celibato - Sei denunciati

Lo scherzo Gli amici si presentano di mattina, intorno alle 10 davanti alla casa del futuro sposo con armi da softair e pistole giocattolo: uno scherzo, con il giovane 'ammanettato' e portato via. ...

Il derby sotto rete è del Club Arezzo 0-3 Teletruria.it

Mercatini di Natale. 12 locali dove mangiare e bere ad Arezzo Gambero Rosso

Arezzo, cade in moto in via Emilia: ferito un 47enne

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti alle ore 16, in via Emilia ad Arezzo, per una caduta dalla moto. Ferito un uomo di 47 ...

Calcio Femminile, Serie B: tracollo Freedom al Paschiero, l'Arezzo ne fa sei

Freedom pesantemente battuta in casa nello scontro salvezza con l’Arezzo. Il risultato finale lascia ben poco spazio alle recriminazioni e moltissimo a dubbi e profonde riflessioni da dover necessaria ...