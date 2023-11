Ardea | nuova incursione vandalica al centro anziani di nuova florida

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 novembre 2023), 26 novembre 2023 – Ilchiuso di, ad, continua a essere il bersaglio di atti vandalici. Questa sera, in un nuovo episodio di distruzione, ignoti hanno sfondato il vetro di una finestra dell’edificio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21:30, con l’allarme che ha risuonato per tre volte, segnalando l’intrusione. I dettagli Gli abitanti dihanno assistito a un nuovo atto di vandalismo al. Il ripetuto suono dell’allarme ha attirato l’attenzione sull’edificio, dove è stato scoperto il danneggiamento di una finestra. Non è ancora chiaro se gli autori del vandalismo siano riusciti a entrare all’interno della ...