Anticipazioni Report puntata di domenica 26 novembre 2023 | i retroscena del Ponte sullo Stretto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 novembre 2023)torna in prima serata su Raitre. Le inchieste del programma sono sempre molto circostanziate. Gli argomenti trattati.continua il suo percorso fra giornalismo e inchieste nel corso della prima seratale. Gli ascolti non sembrano risentire troppo del passaggio alla. Ereditare la posizione di Fazio per Ranucci non deve essere stato facile. L’ha detto lui stesso a TvTalk: “Preferivamo la collocazione di prima, ma sappiamo anche metterci alla prova”. Test ampiamente superato perchè i numeri ci sono. Il giornalismo d’inchiesta paga in termini di curiosità: lo Share si dimostra altalenante, ma gli argomenti trattati restano di primissimo piano. Perfetta, sul piano dell’architettura cronologica e di formato, la scelta di proporre tre maxi inchieste a settimana. Argomenti di prima scelta che ...