Anna Foglietta | “Vogliamo un’umanità libera e senza censure”

(Di domenica 26 novembre 2023) L’attriceprotagonista di un monologo sul palco del Vanity Fair Stories Milano, 25 novembre 2023 – «Cosa fa di me davvero una donna e cosa fa di me davvero un uomo?»comincia con una domanda il suo monologo al Vanity Fair Stories sugli stereotipi di genere partendo dal racconto delle scelte fatte con i suoi tre figli. «I colori diventano un segnale simbolico per decodificazione l’appartenenza di genere per la società», racconta l’attrice impegnata con l’associazione Every Child is my child, «ai miei figli maschi ho messo una tutina comoda in colori neutri per il battesimo, per la femmina un abito con il tulle e tutti mi dicevano che era bella come una bambolina: è come se alle donne, fin da piccolissime, fosse richiesto di essere belle, anche solo belle». «Io non ho potuto passare al mio ...