Angelus | Papa | “Non mi affaccio alla finestra | ho i polmoni infiammati”

Leggi su tpi

(Di domenica 26 novembre 2023)Francesco dice che oggi non può affacciarsi dper l’perché ha “un problema di infiammazione ai”. Così Bergoglio, in collegamento video dcappella di Casa Santa Marta, ha introdotto la recita della preghiera domenicale, precisando che “a leggere la riflessione sarà monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e la fa sempre così bene. Grazie a tutti per la vostra presenza”. “Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c’è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati – ha detto il Santo Padre nell’appello letto da monsignor Braida -. Preghiamo che lo siano al più presto tutti: pensiamo alle loro famiglie. Che entrino a Gaza più aiuti umanitari, e che si insista nel dialogo: è l’unica via, l’unica via per avere ...