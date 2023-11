Andreoletti | “Dobbiamo dare un segnale a noi stessi e al campionato”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiRiscattare il passo falso di Monopoli e rispondere al successo della Juve Stabia a Messina. Il Benevento ha voglia di rialzare la testa e per farlo dovrà superare domani (ore 20:45) il Monterosi Tuscia al “Ciro Vigorito“. I laziali, allenati da Roberto Taurino, sono ultimi in classifica ma sono reduci dal successo sulla Virtus Francavilla. Inoltre Matteodovrà fare i conti con una situazione di emergenza, analizzata in conferenza stampa dallo stesso tecnico bergamasco. Queste le sue parole. Umore – E’ stata una settimana lunga, avremmo fatto a meno del giorno in più. Abbiamo analizzato cosa non ha funzionato e cosa potevamo fare meglio. Abbiamo cercato di limitare gli errori e riprendere quello in cui non siamo stati bravi. La squadra ha lavorato col giusto atteggiamento, è stata una settimana positiva nonostante i primi giorni il ...