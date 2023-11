(Di domenica 26 novembre 2023) VersoMadrid-, altrotra le fila dei Blancos, le dichiarazioni di Ancelotti fanno preoccupare i tifosi: cosa ha detto Mercoledì andrà in scena il big match di Champions League,Madrid-, nella splendida cornice del Santiago Bernabeu. Sulla panchina delsiederà, dopo l’esonero di Garcia, Walter Mazzarri, che è ritornato sulla panchina azzurra dopo ben dieci anni dall’ultima volta. Per lui, dopo l’insidiosa sfida all’Atalanta di Gasperini, subito un big match in Champions. Di sicuro ilnon si gioca la qualificazione al Bernabeu, la gara più importante è l’ultima, in casa, contro il Braga. Tuttavia, una buona prestazione in uno stadio dalla tale importanza può dare la spinta decisiva per il resto della ...

Black Friday, gli Airpods 3 al minimo, solo 159

Sono scesi alcuni giorni fa sotto questa cifra e ora, con il prezzo di oggi c'èpiù ...speaker di qualità, con piano per ricarica wireless perfetto per un sala ostudio di prestigio. ...

Ancora uno stop al tie break per la Mandwinery Pallavolo Cerignola lanotiziaweb.it

Ancora uno stop per il Real: big in dubbio per il Napoli Spazio Napoli

Real Madrid-Napoli, idea Simeone ed Elmas titolari: Osimhen ancora fuori Le ultime

Possibile turnover in Champions League per far rifiatare chi è più stanco in vista del match contro l'Inter. "Il Napoli andrà a Real Madrid per fare una buona prestazione, ma con il turnover: tre ...

Leclerc scopre in diretta che Bagnaia è campione: dice una sola parola, il resto è nei suoi occhi

Al termine del GP di Abu Dhabi, Charles Leclerc apprende in diretta che Pecco Bagnaia ha vinto il Mondiale di MotoGP: dice una sola parola, il resto ...