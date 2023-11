Anche meno

Leggi su linkiesta

(Di domenica 26 novembre 2023) Secondo numeri sviscerati da The Fork, nella prima metà del 2022 l’ospitalità italiana ha fatto registrare l’apertura di 3005 nuove attività, contro le 5173 cessazioni, per una “perdita” di 2168 insegne. A prescindere dal bilancio, si tratta di numeri impressionanti: nella sola Milano, stando a stime del Sole 24 Ore, nel 2019 (anno di frizzantezza tangibile per il settore) si era assistito a più di 365 nuove aperture, tra bar, ristoranti e locali di somministrazione. Significa un ritmo maggiore di una novità al giorno, e non serve certo un’analisi socio-economica approfondita per ritenere insostenibile questo andazzo (a quattro, impensabili anni di distanza è cambiato poco). In primis per i locali stessi: la scia di eccitazione generata da una nuova apertura molto chiacchierata (quelli bravissimi la definirebbero hype) si esaurisce ormai nel giro di un paio di mesi, lasciando poi un ...