“Ammazzato a sangue freddo” Spari in centro | 25enne freddato con un colpo di fucile

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Notte di terrore a Venezia, un ragazzo di 25 anni di origine tunisina è stato ucciso con undiall’esterno di un bar delstorico in una calla che collega il ponte delle Guglie a campo San Geremia. Secondo una prima ricostruzione la sparatoria sarebbe accaduta intorno alle 23.30. A dare l’allarme, si apprende dalla cronaca locale, è stato il coinquilino della vittima, suo connazionale. A sparare un uomo di 33 anni, arrestato dopo una breve fuga. >“Vi dico chi vince e perché”. Grande Fratello, Giampiero Mughini non ha dubbi: ha visto tutto e ora fa il suo nome Non sono chiari i motivi della lite che ha portato alla morte del 23 enne: forse per droga o per motivi di gelosia. Le informazioni al momento sono sommarie ma sembra che lo straniero fosse stato lasciato da poco da una donna che aveva poi iniziato a ...