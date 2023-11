Amici News | ecco come stanno ora le gemelline di Veronica Peparini e Andreas Muller

(Di domenica 26 novembre 2023)sono tornati sui social media con aggiornamenti sulla gravidanza dell’ex docente die sulla salute delle gemelle dopo un periodo di inquietudine. La coreografa e il ballerino avevano recentemente rivelato che c’era bisogno di frequenti controlli poiché si era presentato il rischio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale.ora le cose.codividono i progressi delle gemelle Il peggio sembra essere passato eha condiviso con entusiasmo alcune ecografie delle, esprimendo la sua felicità per i progressi che ...

Amici News - gravidanza a rischio per Veronica Peparini : “Controlli ogni 48 ore”

Il Papa reciterà l'Angelus da cappella Casa Santa Marta

...schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican. Lo ... che a volte si arrabbia ('Ma non mordo', assicura) e che tra i suoic'è anche 'qualche ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 26 novembre 2023: ospiti, prove e news | SPOILER SuperGuidaTV

Genova, stuprata dal branco durante una festa tra amici

Una ragazza di 17 anni ha denunciato alla polizia la violenza sessuale subita da 4 coetanei. Le analogie con il caso di Ciro Grillo ...

Steven Spielberg e Martin Scorsese per la prima volta insieme! I due registi al lavoro su un atteso remake

Steven Spielberg e Martin Scorsese si preparano alla loro prima collaborazione dopo anni di tentativi andati a vuoto ...