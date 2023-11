Amici 23 | Mida modifica il testo di una canzone di Jovanotti e dedica delle barre a Gaia VIDEO

Amici 23, condizioni igieniche gravi. Maria De Filippi: 'Non ne posso più"

...Purtroppo anche se avrebbe preferito non farli la conduttrice di23, in questa puntata non facile , ha deciso di fare anche i nomi di quelli che in casa collaborano di meno. Ovvero Holden,...

Amici 23, condizioni igieniche gravi. Maria De Filippi: “Non ne posso più”

Provvedimento disciplinare per le condizioni della casetta di Amici 23 Ci risiamo, le condizioni igienico-sanitarie della casa dove vivono i ragazzi sono ...

Maglia sospesa per Holden e strigliata della conduttrice ad Ayle e Mida per il mancato supporto nelle pulizie: 'Non dite bugie, io so le cose' ...