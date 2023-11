Allegri meriterebbe di battere l’Inter | ma la sua Juve è troppo inferiore | perderà derby d’Italia e scudetto | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 novembre 2023) 2023-11-26 00:25:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Prima della sosta, avevo dato appuntamento a tutti al 26 novembre, per conoscere la verità sule sullantus. Ora, anche se ho ripetuto molte volte che una sola partita non dice mai la verità, è chiaro che lo scontro diretto qualcosa stabilirà. Per me – l’ho già detto e lo ripeto – sarà la superiorità delche, vincendo allo Stadium, potrà andare in fuga per non essere più ripresa. I miei e molti avversatori, non solontini, si chiederanno da dove derivi la mia sicumera. A loro risponderò come ha fatto, con me, Fabio Capello quando gli chiesi qual era la squadra più forte del campionato. “”, mi disse senza indugio. E io, di rimbalzo: “Lo era anche due anni fa, eppure non vinse lo”. Lui: ...