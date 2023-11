Alfonso Signorini | “Il primo uomo? A Cuba | poi ho conosciuto Paolo su una chat di Tiscali Il mio nickname era ‘Perlage' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Intervistato dal Corriere della Sera,ha ripercorso la sua vita, specialmente a livello amoroso. Dalgrande amore verso una donna, ad un possibile matrimonio con il compagnoGalimberti. “Ilbacio vero l’ho dato a 23 anni, a una ragazza“, ha detto.si racconta come un ragazzo che aveva interessi diversi dagli altri; non amava il calcio, non fumava e non aveva il motorino, ma era dotato di un’intelligenza che gli ha permesso di “fregare tutti” durante i compiti in classe. Alle medie, invece, sono arrivati i primi rudimenti amorosi: “Ero un nerd sfigatissimo. A 13 anni vidi Gilda con Rita Hayworth. Ed ho provato ilimpulso sessuale ”, ha spiegato. Tornando albacio,...