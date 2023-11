Alex Nuccetelli Critica Ilary Blasi | “Non Dice la Verità | Richiesta Indennità di 80mila Euro”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 26 novembre 2023) Controversie sul Documentario diIl documentario disu Netflix sta suscitando numerose discussioni., PR romano ed ex amico della coppia Totti-, ha espresso il suo dissenso sul racconto della conduttrice nel documentario. Unica, in un’intervista con Tag24, hato la veridicità delle affermazioni di, facendo riferimento anche alle recenti dichiarazioni di riconciliazione di Totti nei confronti dell’ex moglie. “Il documentario? Sono sincero, non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la miagià dall’inizio e mi era passata la voglia di proseguire Ha inoltre rivelato di aver ricevuto una...