Albo d’oro Coppa Davis | l’Italia torna a trionfare 47 anni dopo Santiago del Cile!

(Di domenica 26 novembre 2023) Per la seconda volta nella storia, a 47di distanza dal trionfo del 1976 didel Cile,vince la2023 di tennis, disputata a Malaga, in Spagna: nell’ultimo atto gli azzurri oggi hanno battuto per 2-0 l’Australia grazie alle vittorie in singolare di Matteo Arnaldi e Jk Sinner.nel tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta delle Finals aveva eliminato dapprima i Paesi Bassi nei quarti di finale, battuti per 2-1 al doppio decisivo, e poi con lo stesso punteggio, aveva superato anche la Serbia in semifinale. Nella prima fase a gironi, giocata a Bologna a settembre,aveva chiuso al secondo posto, alle spalle del Canada detentore, ma davanti a Cile e Svezia. Gli azzurri non avevano disputato ...