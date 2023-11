Albero di Natale vero o artificiale? Ecco qual è l’opzione migliore per il pianeta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Gli italiani vanno matti per l’di. Secondo la Coldiretti, 9 famiglie su 10 ne allestiscono uno. Per la maggior parte, la preferenza va a quello sintetico: è più facile da trasportare, ha esigenze zero quanto a luce, acqua e temperatura, non perde gli aghi e costa meno. Ma costa tantissimo all’ambiente: secondo i dati Ispra, tra produzione, trasporto e smaltimento unsintetico di 2 metri ha un’impronta di carbonio media di 40 kg di CO2 – e il tutto va poi moltiplicato per i milioni di alberi finti di tutto il mondo… Pvc, il nemico n° 1 Il principale responsabile del danno è il Pvc dei finti abeti: stiamo parlando di una plastica derivata da combustibili fossili, altamente inquinante nella produzione, difficile da smaltire e comunque praticamente impossibile da riciclare. Completano il trionfo dei materiali sintetici ...