AEW Rampage 25 11 23 Risultati

(Di domenica 26 novembre 2023) Questa notte FITE ha trasmesso il 120º episodio di AEWdal Petersen Events Center di Pittsburgh, Pennsylvania. In questa occasione lo show si sposta di sabato a causa di problemi di programmazione con TNT ed è stato trasmesso prima della messa in onda di AEW Collision. Rocky Romero vs. Hook Nel primo match della serata HOOK ha sconfitto Azúcar Romero al termine di un match molto equilibrato. Il giovane campione FTW è riuscito a trionfare grazie ad una Redrum che ha fatto svenire il suo avversario. Kris Statlander vs. Diamante Nel secondo match della serata l’ex campionessa TBS ha sconfitto Diamante dopo aver colpito l’avversaria con una Clothesline. Mercedes Martinez al termine del match ha attaccato l’avversaria di Diamante ma Willow Nightingale è intervenuta in suo aiuto. The Kingdom (Mike Bennet vs. Matt Taven) vs. Wrestler locali Nel ...