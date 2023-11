ADL e la lista di allenatori per il prossimo anno

Leggi su dailynews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Aurelio De Laurentiis sta già lavorando per ilallenatore del Napoli, che potrebbe essere uno tra quattro per ilAurelio De Laurentiis sembra soddisfatto dall’inizio del Napoli targato Walter Mazzarri, che però non sembra resterà allenatore dei partenopei anche nella prossima stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, difatti, il patron azzurro vorrebbe L'articolo