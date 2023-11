Addio Giuseppe | trovato morto in fondo al canalone

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 novembre 2023) Le speranze si sono spezzate per i familiari e gli amici diPerotto, il gestore del cinema di Sauze d’Oulx, scomparso venerdì sera. Il suo veicolo è stato scoperto precipitato in un provicino al rio Valuncrò, situato tra Pragelato e Sestriere, lungo il percorso dell’ex Statale 23. All’interno, è stato riil corpo senza vita di Perotto. Le ricerche avevano preso avvio dopo la perdita del segnale del suo cellulare proprio in quella zona, nella serata di giovedì. La figlia Chiara aveva emesso un toccante appello sui social media, non avendo avuto notizie dal padre da quando era partito dalla frazione Duc di Pragelato. Questo aveva dato il via alle operazioni di ricerca che si sono svolte in Val Chisone con l’ausilio delle forze dell’ordine. I carabinieri di Sestriere e della compagnia ...