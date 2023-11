Addio calcio | Cech si dà all’Hockey e debutta in massima divisione

Calcio inglese in lutto : addio a Terry Venables - aveva 80 anni

Nuova esperienza per Petr Cech, ex portiere di Arsenal e Chelsea che quattro anni fa ha dato l'algiocato. Il ceco ha infatti cambiato vita e cambiato sport, dandosi all'hockey su ghiaccio ovviamente tra i pali della porta. Prime esperienze in terza divisione, ma adesso Cech ha ...

Il calcio dà l'addio ad una leggenda in Inghilterra: Terry Venables, che con la Nazionale era ad un passo dallo scrivere la storia ...

