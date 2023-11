Addio al caldo | prima neve in Campania

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 novembre 2023) Il sole, questa mattina, ha spazzato via le nuvole su gran parte della, dove ieri si sono registrati forte vento e acquazzoni. In alcune zone della regione, con il drastico abbassamento delle temperature delle ultime ore, e’ arrivata ladella stagione. Dopo le cime imbiancate di Vesuvio e Cervati (la vetta campana piu’ alta), paesaggi innevati si possono ammirare in diverse aree della regione. Tra queste, in Irpinia, a Laceno, questa mattina, temperature al di sotto dello zero (-6 gradi e un accumulo nevoso di 5 centimetri, segnala la pagina social di Laceno). Tetti imbiancati, questa mattina, a Caggiano, comune della provincia di Salerno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.