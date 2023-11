Addio a un grande | Terry Venables | simbolo del calcio offensivo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 novembre 2023), ex centrocampista divenuto poi uno degli allenatori più influenti delinglese, è deceduto all’età di 80 anni. La sua carriera, iniziata al Crystal Palace nel 1976, lo vide rapidamente emergere per il suo stile di gioco innovativo.non solo ottenne la promozione in seconda divisione con il Crystal Palace, ma due anni dopo li portò in First Division, il predecessore dell’attuale Premier League. Nel 1980, assunse la guida del Queens Park Rangers, guidandoli alla promozione nella massima serie nel 1983 e a una sorprendente quinta posizione l’anno seguente. La sua gestione culminò in una finale di FA Cup nel 1982, persa contro il Tottenham. Il suo talento fu riconosciuto anche oltremanica, tanto da essere scelto dal Barcellona, dove vinse un campionato spagnolo e una Coppa di Lega. ...