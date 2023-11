Addio a Ross McDonnel | lutto nel mondo cinema

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Iltografico è avvolto dal cordoglio per la prematura scomparsa dil, illustre regista irlandese insignito di plurimi riconoscimenti, estintosi all’età di 44 anni. La sua defezione è stata ufficialmente attestata dalla famiglia, a seguito del rinvenimento del suo corpo senza vita sulla spiaggia di Breezy Point, New York. Il decesso, avvenuto il 5 novembre, è stato qualificato come “inesperato” nel comunicato diffuso su Rip.ie, mentre dettagli efferati sulla scoperta del cadavere, decapitato, sono stati divulgati da Nbc News.l, celebre per il suo contributo al documentario “The Trade”, insignito di un prestigioso Emmy, è stato l’ultima volta avvistato il 4 novembre, prima di sparire in circostanze misteriose. (Continua dopo la foto) Attualmente, un’indagine è in ...