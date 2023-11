Acqua sottratta al Sesia per innevare una pista da sci a 700 metri | il caso arriva in Regione Piemonte Frediani Up | “Soldi sprecati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Sottrarre l’al fiume e pomparla a monte perunada sci chea 707di quota. Ildell’Alpe di Mera, la cui società (Monterosa2000) ha beneficiato di 2,5 milioni di fondi pubblici, èto – dopo la denuncia de ilFattoQuotidiano.it – in. La consigliera di Unione popolare, Francesca, ha interrogato la Giunta in merito all’opportunità di investire tanto denaro per un progetto “in netto contrasto con lo stato di emergenza per siccità” che ha caratterizzato “il territorio”. Ricordando, da una parte, che il fiumeè uno dei principali corsi d’dellaa risentire delle conseguenze della siccità ...